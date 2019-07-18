 

Суд отправил за решетку домашнего тирана, который довел до смерти мать

18 июля 2019 г. 11:02

Приговором Ленинского районного суда  50-летнего мужчину признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений пожилой маме, повлекших ее смерть.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в онце декабря 2017 года мужчина во время семейной ссоры жестоко избил 87-летнюю мать. Женщина в течение недели не могла подняться с кровати из-за получениых травм и чтобы досадить матери, сын не давал ей еды и воды. Более того, он запугал отца и запретил ему ухаживать за женой и кормить ее, а чтобы женщина никому не сообщила о происходящем, злоумышленник запрещал ей пользоваться телефоном.

Страдания матери только забавляли тирана. Он придумывал нечеловеческие издевательства над беспомощной жертвой, например, разбить сырое яйцо на лицо прикованной к постели женщины.

Через  неделю в гости к родителям пришла дочь, которая жила отдельно. Она немедленно отвезла еле живую мать в больницу и сообщила о преступлении в полицию. Однако медики отказали в госпитализации, диагностировав у потерпевшей перелом шейки бедра. А через два дня после визита в больницу пожилая женщина умерла. 

По данным экспертизы, причиной смерти стала совокупная травма грудной клетки, повлекшая легочно-сердечную недостаточность.

Мужчина, который так жестоко обошелся с  самым родным человеком, неоднократно попадал под внимание правоохранителей за домашнее насилие. Из-за жестокости и постоянных драк от него в свое время ушла жена вместе с сыном. Кроме того, он дважды представал перед судом за нанесение травм матери, но ответственность ни разу не понес, поскольку женщина прощала его и жалела, надеясь, что сын исправится.
 
Но домашний тиран не оправдал надежд женщины и уже после судебного примирения неоднократно поднимал руку на родителей, что и привело к трагическим последствиям.

Злоумышленнику присудили 9 лет лишения свободы. Прокурор просил в суде 10 лет лишения свободы для мужчины, поэтому после изучения полного текста приговора планируется обжалования решения первой инстанции в апелляционном порядке.
 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.