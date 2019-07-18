Суд отправил за решетку домашнего тирана, который довел до смерти мать

Приговором Ленинского районного суда 50-летнего мужчину признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений пожилой маме, повлекших ее смерть.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в онце декабря 2017 года мужчина во время семейной ссоры жестоко избил 87-летнюю мать. Женщина в течение недели не могла подняться с кровати из-за получениых травм и чтобы досадить матери, сын не давал ей еды и воды. Более того, он запугал отца и запретил ему ухаживать за женой и кормить ее, а чтобы женщина никому не сообщила о происходящем, злоумышленник запрещал ей пользоваться телефоном.

Страдания матери только забавляли тирана. Он придумывал нечеловеческие издевательства над беспомощной жертвой, например, разбить сырое яйцо на лицо прикованной к постели женщины.

Через неделю в гости к родителям пришла дочь, которая жила отдельно. Она немедленно отвезла еле живую мать в больницу и сообщила о преступлении в полицию. Однако медики отказали в госпитализации, диагностировав у потерпевшей перелом шейки бедра. А через два дня после визита в больницу пожилая женщина умерла.

По данным экспертизы, причиной смерти стала совокупная травма грудной клетки, повлекшая легочно-сердечную недостаточность.

Мужчина, который так жестоко обошелся с самым родным человеком, неоднократно попадал под внимание правоохранителей за домашнее насилие. Из-за жестокости и постоянных драк от него в свое время ушла жена вместе с сыном. Кроме того, он дважды представал перед судом за нанесение травм матери, но ответственность ни разу не понес, поскольку женщина прощала его и жалела, надеясь, что сын исправится.



Но домашний тиран не оправдал надежд женщины и уже после судебного примирения неоднократно поднимал руку на родителей, что и привело к трагическим последствиям.

Злоумышленнику присудили 9 лет лишения свободы. Прокурор просил в суде 10 лет лишения свободы для мужчины, поэтому после изучения полного текста приговора планируется обжалования решения первой инстанции в апелляционном порядке.

