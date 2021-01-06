Суд по делу смертельной аварии на улице Залютинской. Почему водитель снова остался без меры пресечения

В стенах Ленинского суда прошло подготовительное заседание по делу водителя Мерседеса, который еще в конце июня на скорости сбил велосипедиста Антона Петрова и оставил его умирать на обочине улицы Залютинськой. Парень получил множество тяжелых травм, вследствие чего не прожил в больнице и двух суток. Водителя белого Мерседеса полицейские нашли на следующий день после кровавой аварии и сообщили, что на момент задержания мужчина был нетрезв. Но вот в деле этот факт не фигурирует, ведь невозможно доказать был ли водитель нетрезв за рулем в момент автотрощи, или выпил водки уже потом. Сам водитель Сергей Космин, со съемочной группой общаться не захотел.

Сергей Космин, обвиняемый:

- С каких это вы вот взяли фактов, что полицейские выявили у меня в крови алкоголь? - Ви заперечуєте? Ви не були п’яні? - Я Вам сказал, никаких коментариев я давать не буду. В судебном заседании вы услышите все ответы на свои вопросы, которые вы хотите мне задать. Разрешите пожалуйста, я не могу сейчас общаться у меня душевное очень тяжелое состояние.

В зале суда же рассматривалось ходатайство от прокуратуры о продлении Космину пресечения, поскольку последний истек еще в сентябре. Прокурор Виталий Хирный говорит, что мужчине инкриминируется сразу две статьи уголовного кодекса, одна из которых оставление в опасности. Но прокуратура почему-то просит только домашнего ареста. Мол, этого достаточно, чтобы водитель не мог скрываться или влиять на свидетелей.

Виталий Хирный, прокурор:

Який є умисним, тобто, полягаючись на дане обвинувачення, можно твердити про те, що у Косміна був намір скриватись та він може продовжувати.

Сергей Кравцов, адвокат пострадавших:

Я не можу про це не зазначити - про те, що особа обвинуваченого була засуджена до, мені здається, 10 років позбавлення волі і, коли знову таки повторююсь, коли ми розглядали клопотання в Київському районному суді, судя Садовській вираховував, чи погашена судимість, чи не погашена і рівно два місяці як була погашена судимість за вбивство.

Сторона защиты просила у суда еще более мягкого пресечения, потому что говорят - Космин сотрудничал со следствием, показания свои не менял, имеет семью и официально работает.

Игорь Ковбасенко, адвокат обвиняемого:

Надав слідчому відеозапис з відеорегестратора свого автомобіля. В повному обсязі визнав свою провину, а першу можливість закінчення цілодобового домашнього арешту Космін використав виключно з метою відшкодування шкоди потерпілій стороні, про що свідчать квитанції перерахування коштів. І самий беззаперечний факт це те, що без обрання міри запобіжного заходу Космін зараз знаходиться у суді.

Судья же принял решение - ходатайство прокурора отклонить - то есть, по факту сейчас Космин не имеет никакого пресечения уже законно, что крайне возмутило родителей погибшего парня.

Светлана Петрова, мать погибшего:

Воно нам не потрібно, нам ці гроші не замінять дитину. Ви самі розумієте, що таке втратити єдину дитину. І в такому віці як ми, коли ми вже не можемо мати дітей. Хай би був цілодобовий домашній арешт, я б зрозуміла суд, якби б він призначив хоча б нічний домашній арешт. А так людина, яка скоїла тяжкий злочин продовжує залишатися на волі 5-й місяць.

Следующее заседание назначено на 13 января.