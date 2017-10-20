Суд по ДТП на Сумской. Девушку-водителя "Лексуса" взяли под стражу

В Киевском районном суде Харькова не протолкнуться – на территории десятки полицейских, возле зала – журналисты и общественные активисты. На скамье подсудимых девушка-водитель «Лексуса», Елена Зайцева. Подозрение в совершении ДТП, которое унесло жизни 5 людей, ей огласили накануне. Прокуратура требует содержания под стражей. Требование гособвинители подкрепляют результатами экспертизы о том, что в моче подозреваемой найдены наркотические вещества.

Максим Блохин, прокурор:

Висновку щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного. наркотичного чи іншого сп'яніння або під перебуванням препаратів, що знижують увагу та швидкість реакцій , відповідно до якого у Зайцевої встановлений факт вживання опіатів.

Защитница Зайцевой в ответ утверждает, что после ДТП она пила успокоительное, кроме того, потом врачи дали ей лекарство для снижения артериального давления, поэтому настаивает на проведении дополнительной экспертизы.

Юлия Козырь, адвокат Елены Зайцевой:

Я вважаю необхідним зробити дійсним мені запит до спеціаліста і встановити все ж таки, які саме засоби вживала підзахисна моя і з тим щоб був зроблений хімічний аналіз даного медичного препарату і дійсно чи наявна там речовина, про яку йдеться у висновку.

Кроме того, адвокат Юлия Козырь подчеркивает, что во взятых образцах крови не выявили алкоголя или наркотиков, просит суд учесть данный факт и перенести заседание на другой день. Однако судья решает заседание не откладывать, а вопрос об избрании меры пресечения рассматривать без учета результатов экспертиз предоставленных прокуратурой сегодня, поскольку в ходатайстве об избрании меры пресечения на них ссылок нет.

Светлана Муратова, судья:

Клопотання в порядку частини 2 статті 185 Кримінального процессуального Кодексу України змінене до суду не подається. Слідчий суддя розглядає те клопотання, яке надійшло до суду. Виходячи з клопотання, яке не містить посилань на висновок наданий щойно стороною обвинувачення, як на доказ повідомленої особі підозри.

Адвокат Зайцевой говорит – мера пресечения для её подзащитной должны быть более мягкой и требует домашнего ареста вместо помещения в СИЗО. Подчеркивает, что риски указанные прокуратурой не обоснованы и говорит о плохом физическом и психологическом состоянии здоровья девушки.

Юлия Козырь, адвокат Елена Зайцева:

Дійсно дівчина дуже погано себе почуває, в неї постійні головні болі та запаморочення. вона каже, що не може переміщуватись, коли стає на ноги вільно.

Сама подозреваемая сначала отказывается давать пояснения по поводу оглашенного подозрения, потом говорит, что считает его необоснованным, также в ходе заседания предлагает помощь для семей погибших и пострадавших во время ДТП на улице Сумской.

Елена Зайцева, подозреваемая:

Мне очень жаль, что произошла данная ситуация, что пострадали люди. Единственное, что меня сейчас беспокоит, я надеюсь, что люди разрешат, чтобы мои родители оказали помощь.

Тем временем, в прокуратуре настаивают – Елену Зайцеву необходимо взять под стражу. Подчеркивают, у неё есть возможность скрываться от следствия, с учетом наличия действующего загранпаспорта и финансовых возможностей родственников, кроме того – влиять на свидетелей, одна из которых – её подруга, которая находилась в «Лексусе» в момент ДТП.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской обл.:

Був зазначений ризик впливу на свідків, зокрема у "Лексусі" була пасажирка - дівчина, подруга нашої підозрюваної, яка відмовилася на даний час давати покази, якщо підозрювана матиме змогу спілкуватися з нею або іншими особами, то це може завадити слідству.

Выслушав доводы сторон судья удаляется в совещательную комнату, меньше чем через час оглашает решение – поместить Елену Зайцеву за решетку на два месяца, до 16 декабря, без права внесения залога.