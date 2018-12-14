Суд заставил поселковый совет оформить документы на земли под детсадом

Харьковский окружной административный суд обязал один из поселковых советов Дергачевского района оформить правоустанавливающие документы на земельный участок под детским садом.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Кравченко, участок под детсадом площадью 0,5 га стоимостью больше 400 тысяч гривен уже длительное время не оформлен как земли учебного заведения, хотя на нем расположены здание сада и детская площадка.