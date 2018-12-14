Суд заставил поселковый совет оформить документы на земли под детсадом
14 декабря 2018 г. 12:52
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Харьковский окружной административный суд обязал один из поселковых советов Дергачевского района оформить правоустанавливающие документы на земельный участок под детским садом.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Кравченко, участок под детсадом площадью 0,5 га стоимостью больше 400 тысяч гривен уже длительное время не оформлен как земли учебного заведения, хотя на нем расположены здание сада и детская площадка.
«Поскольку правоустанавливающие документы на землю не были оформлены, это создавало предпосылки к злоупотреблениям и риски для нормального функционирования учреждения. Поэтому прокуратура обратилась в суд ", - пояснили в ведомстве.
По решению суда, должностные лица обязаны оформить документы на участок под садом соответствии с требованиями закона.