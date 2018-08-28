Тигран Енгибарян, совершивший в январе смертельное ДТП на пешеходном переходе, вышел на свободу

16-го января этого года сбил насмерть человека и уехал с места ДТП. 23 апреля получил три года тюремного заключения. 28-го августа вышел на свободу. Это - страницы биографии 18-летнего Тиграна Енгибарян, который сегодня, после решения Апелляционного суда покинул его зал свободным человеком.

Это - ужасное видео смертельной ДТП на Салтовском шоссе. 16-го января 18-летний Тигран Енгибарян сбил насмерть на пешеходном переходе 17-летнего Владимира Виношкина и скрылся с места аварии. Его задержали только через несколько часов. А уже через два дня был суд по избранию Енгибаряну меры пресечения. Юноша плакал и каялся.

- Тигран, вы жалеете, что так случилось? - Очень. Он мог жить, как я! Мне жалко очень его, он такой же молодой, как я. - Может быть, вы хотите извиниться перед родителями юноши? - Очень хочу извиниться. Мне его очень жалко!

Тогда же Енгибарян сразу признал свою вину, и объяснил, почему не остался на месте смертельного ДТП

Тигран Енгибарян:

Я очень испугался, уехал, но когда понял, что случилось, я сам пришел, меня никто не поймал, я решил сам прийти и ответить за свои поступки. Извиняюсь перед мамой его, перед всей семьей.

На тот момент подозреваемый Енгибарян был взят под стражу. После чего слушание дела прошло в достаточно сжатые сроки. И уже через три месяца - 23 апреля был объявлен приговор.

Алла Харченко, судья Московского районного суда Харькова:

Відповідно до частини 1 статті 70 ККУ шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням призначити Єнгібаряну покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

При этом прокуратура требовала 5 лет лишения свободы и 3 года запрета садиться за руль. Что касается родителей погибшего, то в начале судебного разбирательства они были за максимальное наказание. Но потом их позиция резко изменилась. Родные Тиграна Енгибаряна выплатили материальную компенсацию, размер которой не разглашается. В некоторых СМИ называли сумму около 80 000 в долларовом эквиваленте. И Виношкины отказались от каких-либо претензий к подсудимому, и были даже не против условного срока. И, вот, сегодня, как стало известно, Апелляционный суд изменил Енгибаряну реальный срок на условный. 18-тилетний юноша получил три года лишения свободы условно. Осужденного выпустили прямо в зале суда.

Евгения Бондаренко, пресс-секретарь Апелляционного суда Харьковской области:

В судовому засіданні було встановлено, що до початку апеляційного розгляду потерпілими було надано заяви про розгляд справи без їх присутності, і що вони не заперечують стасовно статті 75-ї відносно обвинувачуваного.

Поставлена ​​ли точка в этом деле, зависит от прокуратуры. Ее позиция - вопрос о представлении стороной обвинения кассационной жалобы будет решен сразу после того, как поступит полный текст решения и процессуальные руководители его изучат.