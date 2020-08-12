Толпы на платформах и давка в вагонах: что произошло утром в харьковской подземке

Это кадры видео, которые опубликовали в социальных сетях харьковчане. Примерно 8 утра, люди ждут на станции поезда более 10 минут, на платформах - огромные толпы, давка в вагонах и нервные пассажиры. Люди говорят, сначала один из поездов остановился в тоннеле, потом людей довезли до станции "Турбоатом" и начали выпускать.



Метро стояло в тоннеле, доехали до "Московского проспекта". Выходим. Люди все в ужасе, ребята, шо происходит? Двери не открываются, открывают по одному вагону. Это треш какой-то, я вам говорю.

В метрополитене объяснили - сбой в движении произошел из-за неисправности оборудования в электропоезде. Произошло это на перегоне между станциями «Дворец Спорта» и «Турбоатом». После высадки пассажиров движение поездов на Холодногорско-заводской линии восстановили в штатном режиме.

О 8:20 рух відновлено. Загрози життю та безпеці пасажирів не було. Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Пассажиры метрополитена отмечают, подобные ситуации в метрополитене возникают редко. Однако, говорят, в часы пик - пробки и большого скопления людей в вагонах и на платформах избежать трудно. Особенно вечером. Считают, что интервалы движения следует уменьшить, а количество поездов - увеличить.

Анна, пассажирка метрополитена:

Чаще чтобы ходили, очень большие промежутки. А так, все устраивает.



Татьяна, пассажирка метрополитена:

Да, особенно в час пик, хотя бы минутка-две, потому что иной раз набивается людей очень много. Ну, если не в час пик, пустой вагон. Сидели, можно лежать было.

Дмитрий, пассажир метрополитена:

Ну, вечером, чтобы почаще ходило метро. А так, нормально, с утра, в-принципе, вообще без проблем, нормальный трафик, ничего не мешает ездить. А вечером постоянно в депо, до "Московского". Если кому дальше ехать, неудобно.

Между тем, в пресс-службе "Харьковского метрополитена" сообщили, что сейчас поезда курсируют по летнему графику и движение на линиях осуществляется соответственно с ним, интервалы в "подземке" уменьшат осенью.