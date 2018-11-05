Трагедия на Салтовке. Мужчина погиб под колесами Nissan Juke

Выходил товарищ из гаражей, и сбила его девушка на автомобиле

Другие добавляют, мужчина вышел не сам – его толкнули. Нашлись и те, кто якобы видел, как ругалась группа мужчин, из-за собаки. Один из прохожих увидел животных без намордника и сделал замечание хозяину черверолапого. Слово за слово и споры переросли в драку, в ходе которой один из мужчин и упал на проезжую часть, где ехала женщина на Nissan Juke, она не успела сманеврировать. Мужчина умер мгновенно.

Валентина

Я ночью… или во сколько это было… Я с балкона выглянула и смотрю машина, тарнспорт не пропускает, просто здесь по Бучмы… и все… человека сбила машина, что-то с собакой связанно было.

Невестка Любви шла домой с работы, девушка видела тело, накрытое белой простыней - это испугало ее не на шутку, рассказывает свекровь очевидицы

Любовь

В каком состоянии… она и сейчас в состоянии. Напилась таблеток, да и сидела со мною. Потому что… ну, как ходить. Вот она ходит на работу, она здесь уже не ходит. Она ходит в эту сторону просто. Тут тоже машины носятся, но она идет между домами

Впрочем, не все местные обвиняют водителя, кто-то говорит, что она никак не успела бы затормозить. Управляла Нисаном 64 летняя женщина, сообщили уже в полиции. По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность погибшего, им оказался 49 летний мужчина. Сейчас информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – это нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

