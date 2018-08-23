Трагедия на улице Новгородской. Под колесами автомобиля погибла женщина

23 августа 2018 г. 16:51
Автор: Светлана Еченина
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Эдуард возвращался домой, когда увидел толпу и белую простынь, которая прикрывала тело на проезжей части улицы Новгородской.

Эдуард

Машин очень много стояло, но я обошел стороной, сильно не смотрел. Я слышал, что погибла женщина и маленькая девочка в больнице, насколько я знаю.

Накануне автомобиль Ниссан сбил здесь 60-летнюю женщину-пешехода, которая шла с пятилетний девочкой. От полученных травм женщина погибла на месте. Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу скорой и неотложной помощи.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неустановленном месте. По словам местных жителей, погибшая была няней, которая шла с ребенком с прогулки по парку.

Впрочем, говорят люди, и на зебре, расположенной неподалеку, защищенными они себя не чувствуют.

Вот, например Мария. Она живет здесь уже более 20-ти лет. За это время, жалуется она, уже привыкла ждать на пешеходном переходе

Мария

Иду на переходе, за водой хожу и то, летят, прям… я уже жду, когда они остановятся, а они летят и летят. Это безобразие, надо что-то решать

Эдуард

Здесь очень насыщенное движение и не хватает светофора. Здесь нет светофора между проспектом Ленина и Динамовской, и большой промежуток дороги – машины разгоняются и редко кто термозит. Нужен либо пешеходный переход, либо светофор. На пешеходном переходе дальше машины не останавливаются

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

 

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ТРАГЕДИЯ НА УЛИЦЕ НОВОГОРОДСКОЙ. ПОД КОЛЕСАМИ АВТОМОБИЛЯ ПОГИБЛА ЖЕНЩИНА - 23.08.2018

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