Трамвай сбил девочку – ДТП на проспекте Героев Сталинграда

07 апреля 2019 г. 20:46
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Сегодня около 18-15 на проспекте Героев Сталинграда-15 трамвай 5 маршрута сбил подростка. 

По словам очевидцев, девочка пыталась перебежать рельсы прямо перед трамваем. 

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, девочка выбежала на рельсы перед двигавшимся на зеленый сигнал светофора трамваем. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. 14-летняя пострадавшая доставлена в больницу с травмой головы без сознания. 

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Обстоятельства устанавливаются. 

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