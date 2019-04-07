Трамвай сбил девочку – ДТП на проспекте Героев Сталинграда

Сегодня около 18-15 на проспекте Героев Сталинграда-15 трамвай 5 маршрута сбил подростка.

По словам очевидцев, девочка пыталась перебежать рельсы прямо перед трамваем.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, девочка выбежала на рельсы перед двигавшимся на зеленый сигнал светофора трамваем. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. 14-летняя пострадавшая доставлена в больницу с травмой головы без сознания.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Обстоятельства устанавливаются.