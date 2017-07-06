Трамвайный дрифт и массовое ДТП на улице Морозова

Сегодня около 16-00 в районе моста на улице Морозова сошел с рельсов трамвай, который зацепил ВАЗ 2110, а тот врезался в Деу Ланос.

Об аварии сообщают в соцсетях. Во время оформления ДТП на этом же участке произошла еще одна авария - не разминулись Лада Калина и ЗИЛ. На месте работали медики - помощь потребовалась водителю Калины.

В течение нескольких часов объезжать аварийный участок водителям приходилось по встречке. Обстоятельства уточняются.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, трамвай сошел с рельсов в 15-45 на Морозова-6, в результате столкнулись автомобили ВАЗ 2110 и Деу Ланос, двигавшиеся в попутном направлении. Пострадавших в этом ДТП не было. Патрульные огородили место столкновения.

В 17-00 водитель Калины, объезжая место ДТП, выехал на полосу встречного движения. По предварительной информации, в конце Юмтовского моста, в районе дома 13Б по Морозова, разворачивался ЗИЛ. Грузовик сдавал задним ходом, когда произошло столкновение с Калиной.

В результате пострадал водитель легковушки - мужчина был госпитализирован. В обстоятельствах ДТП разбиралась следственно-оперативная группа.