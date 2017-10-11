Троллейбусы №11 и 27 временно изменили маршруты

11 октября 2017 г. 9:36

Движение транспорта по пр. Любови Малой, на участке от ул. Станционной до ул. Константина Калинина при движении в сторону ул. Китаенко, будет ограничено с 9:00 до 21:00 11 октября, передает пресс-службе горсовета.

Как пояснили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части пр. Любови Малой.

На этот период двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.

Также с 9:00 до 21:00 11 октября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко, пр. Любови Малой до ул. Дудинской. В связи с этим, троллейбусы №11 и 27 будут курсировать следующим образом: ул. Новый Быт - ул. Холодногорская - ул. Дудинской - пр. Любови Малой - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева.

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