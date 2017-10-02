На окружной дорогу не поделили грузовик, легковушка и микроавтобус. Один из водителей погиб

02 октября 2017 г. 16:24
Автор: Александр Ронжеренко
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Эта машина больше напоминает груду металлолома. Погнутые колеса и сплющенные двери - это следствие ДТП, которое произошло утром на окружной дороге. Как сообщают правоохранители, водитель фуры двигался со стороны Пятихаток и на перекрестке врезался в бок автомобиля Шевроле. Тот, как утверждают свидетели, ехал на зеленый свет. От удара легковушку отбросило еще и на микроавтобус. Медики, прибывшие на место происшествия, смогли лишь констатировать смерть сорокалетнего водителя Шевроле. Он погиб от полученных несовместимых с жизнью травм. Евгений ездит по этой дороге каждый день. Но, говорит, такую масштабную аварию, да еще и с погибшими, видит здесь впервые.

Евгений, автомобилист

Я через этот перекресток езжу всё лето, каждый день. На этом перекрестке, ну, такая серьезная авария первый раз. Ну так чтоб фура встала. Такие, может быть, незначительные... Они проезжали, кто-то там черканулся друг об друга. Проезжали туда и там разбирались уже. Вот такие, может быть, пару раз за лето было. А серьезных аварий здесь не было.

Сейчас это проишествие только зарегистрировано в Журнал единого реестра, добавляют в полиции. Следствие продолжается, а все обстоятельства ДТП устанавливаются экспертами.

Видео: 

На окружной дорогу не поделили грузовик, легковушка и микроавтобус - 02.10.2017

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