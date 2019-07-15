 

Тройное ДТП на трассе: один из автомобилей врезался в отбойник и сгорел

15 июля 2019 г. 22:14
136 просмотров

Cегодня в 16-00 на трассе Харьков-Красноград-Перещепино в районе поворота на Новую Водолагу не разминулись автомобили Chevrolet, Geely и Toyota, которая после столкновения врезалась в отбойник и загорелась. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, пострадавших в результате ДТП нет. Chevrolet и Geely получили механические повреждения, Toyota полностью уничтожена огнем. 

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Красноградского ОП. Причины, по которым 26-летний водитель Toyota не справился с управлением, 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.