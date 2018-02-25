"Трубы рвутся по всей стране". Аварии на теплосети грозят Харькову "ледниковым периодом".

Харьков может повторить коммунальную катастрофу Алчевска в январе 2006 года, когда из-за 20-градусного мороза системы отопления в городе размерзлись. Прогнозы синоптиков коммунальщики проигнорировали и не слили воду из труб. В большинстве алчевских домов в промерзших квартирах оказались почти 60 тысяч жителей. В городе объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Десятки тысяч горожан уже больше суток живут без тепла.

Городская власть не называет, сколько людей сейчас страдают из-за непогоды, а считает домами и так называемыми объектами инфраструктуры. Днем это были 81 многоэтажка, детские сады, больницы и школа. Температура в помещениях было 12-14 градусов и продолжала падать.

В спальном районе города Салтовке родители будут шокированы, если к вечеру тепла не дадут.

Без отопления остался целый медкомплекс, в частности, пренатальный центр, где лечат младенцев. Его обогревают тепловыми пушками и обогревателями, но они могут перегрузить электросеть, поэтому рядом с больницей дежурит передвижная электростанция:

Спасатели развернули пункты обогрева возле больницы и в спортзале школы. Обещают согреть самые незащищенные слои населения.

Как согреть тысячи людей - ответа нет. Пресс-служба горсовета официально заявляет, что комментариев не будет.

На сайте мэрии есть лишь поздравления именинникам - почетным жителям Харькова.

В город из Киева прилетают представители Министерства регионального развития и службы по чрезвычайным ситуациям. Местные докладывают им - ситуация контролируемая.

Заместитель министра - первый, кто за сутки дает официальный комментарий.

Чиновник сетовал на неудовлетворительное состояние тепловой сети.

"Я вижу то, что необходимо пересмотреть и план работы, и на подготовку к зиме харьковских тепловых сетей. И я думаю, что должна вмешаться городская власть для того, чтобы посмотреть на финансирование этих сетей, потому что состояние сети неудовлетворительное", - заявил Эдуард Кругляк, заместитель министра регионального развития.

Заместитель городского головы рассказал о том, что теплосеть очень старая.

"Износ трубы. Это труба 1981 года. С другой стороны - мороз, больше давление повысилось. Большее давление подавали. Вот такая ситуация, можно сказать, не является экстраординарной. Не только мы имеем прорывы трубопроводов. Они рвутся по всей стране", - сказал Игорь Терехов, заместитель мэра.

Сколько продлятся работы по ликвидации аварии - четкого прогноза чиновники не дают. Они надеются подать тепло во все дома до утра. Тем временем, по прогнозам, температура ночью в Харькове может упасть до 22 градусов мороза.