 

У мужчины возле магазина выхватили кошелек: грабителя разоблачили

21 октября 2019 г. 11:21
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В Купянском районе Харьковской области правоохранители разоблачили уличного грабителя.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленник у магазина выхватил из рук 55-летнего местного жителя кошелек с деньгами и скрылся с места преступления.

Пострадавший сразу обратился в полицию. 

Личность злоумышленника правоохранители установили за несколько часов. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

За совершение грабежа мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

 

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