У наркосбычиков нашли 100 килограммов каннабиса (фото)

14 февраля 2019 г. 12:43
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В ходе обысков работники полиции изъяли около 100 килограммов каннабиса, расфасованного для сбыта различными партиями, около 100 граммов гашиша, предметы для изготовления, фасовки и сбыта каннабиса, 25000 гривен, полученных за сбыт наркотиков, банковские карты и мобильные телефоны.

По информации отдела коммуникации ГУ НП Харьковской области, мероприятия проводились сотрудниками Управления противодействия наркопреступности совместно со следователями отдела по расследованию особо важных дел и в рамках уголовного производства, по  ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Установлено, что в состав преступной группы входили 7 человек, которые сбывали каннабис в особо крупных размерах на территории Харьковской области и всей Украины.

12 февраля полицейские задержали в Харькове 41-летнего организатора наркогруппировки во время сбыта килограмма каннабиса. В ходе проведения личного обыска у него обнаружены и изъяты деньги за сбыт и мобильный телефон. В тот же день следователи провели 12 обысков по адресам проживания всех участников наркогруппировки.

Установлено, что злоумышленники покупали у организатора каннабис оптовыми партиями и сбывали его в розницу.

Организатор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. После получения результатов экспертизы будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении в совершении преступления остальным членам банды.

Устанавливаются источники поставки, каналы сбыта наркотиков и причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений.

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