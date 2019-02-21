У жителя Боровой в квартире нашли боеприпасы и наркотики

21 февраля 2019 г. 10:39
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Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, 25-летний ранее судимый житель поселка Боровая хранил в квартире по месту жительства боеприпасы и наркотики.

Во время санкционированного обыска полицейские обнаружили в квартире подозреваемого корпус гранаты «РГН» с запалом к ​​ней «УЗИ», 20 патронов калибра 7,62 мм и тротиловую шашку весом 200 граммов. Кроме боеприпасов, обнаружено и изъято  вещество растительного происхождения, похожее на семена конопли и сверток с веществом белого цвета.

По словам мужчины, взрывоопасные вещества он нашел в 2016 году в лесополосе и хранил для собственных нужд.

Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Открыто уголовное дело по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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