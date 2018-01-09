Убийство из ревности: в Лозовском районе мужчина избил а потом сжег живьем соперника

Тело 53-летнего жителя села Садовое Лозовского района нашли перед праздниками. Мужчина умер ужасной смертью – неизвестные его избили и подожгли тело. За сутки правоохранители установили личность предполагаемого злоумышленника – 24 – летнего местного жителя. Как выяснилось, мужчины уже давно ругались – из-за женщины, благосклонности которой добивались оба. В очередной раз, когда соперники пересеклись у местном магазине, младший пошел следом за жертвой к его дому. По дороге купил бутылку бензина и подобрал металлическую палку. Злоумышленник постучал в дверь и с порога ударил жертву по голове.

Юрий Новиков, прокурор Лозовской местной прокуратуры

Почав лупцювати, коли той знепритомнів, відтянув до погребу і головою вниз кинув. Вернувся, взяв пляшку з бензином та підпалив. Приблизно хвилину дивився як той горить, корчиться від болю, злякався.

Мужчина даже пытался потушить горящего живьем человека – вылил на жертву ведро воды, но начал задыхаться от дыма и пара и убежал с места.

Юрий Новиков, прокурор Лозовской местной прокуратуры

Причиною смерті став опік 2-3 ступеня. Підозрюваний у всьому зізнався, видно що він сам налякався того що накоїв.

В отношении задержанного выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей без залога, мужчине оглашено подозрение в умышленном убийстве с особой жестокостью. Максимальная санкция по этой статье – пожизненное лишение свободы.