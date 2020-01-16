Убийство на Новых Домах: подробности от полиции

16 января 2020 г. 20:10

Ранее сообщалось о стрельбе, которая произошла на улице Танкопия сегодня вечером, 16 января, где был убит 48-летний харьковчанин.

Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на данный момент известно, что его смерть наступила в результате получения нескольких огнестрельных ранений. 

Для задержания киллера распоряжением начальника ГУНП в Харьковской области введен в действие специальная полицейская операция «Сирена».

Информация о происшествии поступила в полицию в 17:35. По предварительным данным, на улице Танкопия у подъезда жилого дома неизвестный выстрелил несколько раз в мужчину и скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко. 

Приметы злоумышленника: на вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения. Был одет в темную короткую куртку с высоким воротником к глазам, черную шапку, возможно, с рисунками белого цвета. 

В полиции просят какую-либо информацию о деталях происшествия и личности злоумышленника срочно сообщить ее на горячую спецлиниию полиции по номеру «102». 

Сейчас на месте происшествия работает руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи. Все обстоятельства устанавливаются. 

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы. 

 

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