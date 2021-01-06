Убийство Шеремета: «белорусские пленки» отправлены на экспертизу

Пленку с голосами обнародованных аудиозаписей вероятных разговоров руководства КГБ Беларуси, где обсуждали убийство журналиста Павла Шеремета, передали на экспертизу, результат будет известен через несколько недель, возможно, месяц. Об этом сообщил в эфире Общественного радио заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко, передает Укринформ.

Он добавил, что экспертизу голосов проводят украинские специалисты по фоноскопическим экспертизам. Это происходит в Украине.

«Для образца, если нельзя человека допросить для этого лично, будут брать какое-то его публичное выступление и сравнивать с записью. В этом случае придется идти именно таким путем. Экспертизы требуют времени, это сложная техническая и экспертно-умственная работа», - подчеркнул замглавы МВД.

Геращенко также отметил, что убийство журналиста произошло на территории Украины, поэтому это дело, которое ведет исключительно Украина, другие страны в этом участия не будут принимать, только могут помогать по доброй воле раскрывать эти преступления.

«В случае с Беларусью, сомневаюсь, что она будет способствовать этому расследованию. Хотя было бы хорошо после установления личности, которая присутствует на пленках (вероятно, представитель КГБ Беларуси - ред.), его допросить. Но у меня есть большие сомнения, что нам это разрешат сделать. Та же история и со свидетелями. Страна может отказать в допросе свидетелей и здесь нет вариантов, для принуждения страны это сделать», - отметил он.

Сейчас согласовывают дату и время, когда украинские следователи смогут провести допрос лица, опубликовавшего доказательства, чтобы установить больше обстоятельств, как именно делали эти записи, добавил Геращенко.

«Все это происходит с привлечением третьей стороны - правоохранительных органов страны, на территории которой проводится допрос. Это международные правовые поручения, по которым страна, на территории которой проживает свидетель, разрешает провести следственные действия украинских следователей», - сказал заместитель главы МВД.

Как сообщалось, 4 января издание EUobserver обнародовало расследование о возможной причастности Александра Лукашенко к устранению политических оппонентов. Оно основывается на записи разговоров руководства КГБ Беларуси, полученной от бывшего сотрудника спецподразделения «Алмаз». Аудиозапись разговоров якобы сделали в апреле 2012 года в кабинете тогдашнего главы КГБ Вадима Зайцева.

По данным издания, на записи обсуждалось убийство Павла Шеремета, который тогда жил в России. Журналиста планировали взорвать, чтобы «ни рук, ни ног не собрали».

Впоследствии белорусский бывший спецназначенец Игорь Макар, который распространил эти аудиозаписи, заявил о готовности свидетельствовать в Офисе генерального прокурора Украины об обстоятельствах прослушивания руководства белорусского КГБ.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.