Угрожают физической расправой и рейдерским захватом: против "Барабашово" начали спланированные провокации, - администрация

Силовая провокация на территории торгового центра «Барабашово», громкие заявления в СМИ от городских властей, относительно претензий на землю, которая находится под торговыми объектами и ряд смс-сообщений с угрозами физического насилия. Все это не что иное, чем попытка очередного рейдерского захвата "по мотивам 90-х", уверенны в администрации торгового центра.

В частности, сегодня утром около сотни молодчиков в масках совершили очередную провокацию и открыли несколько неработающих торговых точек, игнорируя присутствие правоохранителей.

Сергей Зайцев, пресс-секретарь ТЦ "Барабашово"

Всё это воедино - мы считаем, что это звенья одной цепи, и считаем, что это очередная попытка рейдерской атаки и давления на администрацию торгового центра «Барабашово» и посягательство на более чем 15 тысяч торговых объектов

Неизвестные последние несколько недель советуют "оставить рынок", в противном случае - угрожают жестокой расправой, говорит Сергей Зайцев.

Такие смс-сообщения пришли руководству торгового центра и лично - Александру Борисовичу Фельдману

Несмотря на многочисленные угрозы и провокации позиция торгового центра будет находиться исключительно в рамках правового поля.