Умер один из пострадавших в ночном ДТП на Валентиновской

21 октября 2017 г. 11:40
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Накануне в 22-25 на пересечении улиц Гвардейцев Широнинцев и Валентиновской столкнулись автомобили Деу Ланос (водителю 30 лет) и BMW (водителю 29 лет). 

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковсокй области, с места аварии в больницу были доставлены оба водителя, а также 27-летний пассажир Деу и 34-летняя женщина-пассажир иномарки. От полученных травм водитель Деу в больнице скончался. Состояние других пострадавших медики оценивают как удовлетворительное. 

В настоящий момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.286 УК Украины. 

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