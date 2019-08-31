 

Ураган "Дориан" усилился: с Багамских островов эвакуируют людей

31 августа 2019 г. 11:10
Источник: 112.ua
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Ураган "Дориан", который двигается с Атлантического океана в сторону штата Флорида, усилился до 4-й степени из 5-ти возможных. 

Об этом сообщает BBC.

В пятницу, 30 августа, приблизительно в 2:30 ночи по киевскому времени ураган усилился до 4-й степени безопасности. Он двигается в сторону Багамских островов со скоростью 215 км в час.

Специалисты прогнозируют, что до побережья Флориды "Дориан" доберется к вечеру в понедельник, 2 августа. Он может принести катастрофические последствия всему штату.

Президент США Дональд Трамп, как и Губернатор Флориды Рон ДеСантис, объявил о чрезвычайном положении для всего штата.

Власти Багамских островов подписали приказ об эвакуации населения частей Большой Багамы и островов Абако, расположенных на севере архипелага.

Губернатор штата задействовал 2500 военнослужащих Национальной гвардии, а еще 1500 находятся в режиме ожидания.

Сейчас люди массово стараются покинуть Флориду до закрытия международного аэропорта Орландо в понедельник. В аэропорту увеличили количество рейсов.

Власти штата призывают население запастись едой, водой и лекарствами на неделю минимум. Люди выстраиваются в очереди в супермаркетах за запасами и топливом, в случае эвакуации просят забирать с собой домашних животных.

Отметим, президент США Дональд Трамп отменил запланированный визит в Варшаву в конце этой недели в связи с приближением в Америку сильного урагана "Дориан".

"Я хочу лично убедиться, что все ресурсы федерального правительства будут направлены на ликвидацию последствий урагана. Поэтому я решил отправить в Польшу вместо себя вице-президента Майка Пенса в конце этой недели", - заявил Трамп во время выступления в Белом доме.

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