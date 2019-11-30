В аэропорту "Борисполь" у пассажира нашли гранату

30 ноября 2019 г. 16:00
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В аэропорту "Борисполь" у одного из пассажиров в багаже нашли гранату Ф-1 и запал к ней. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Боеприпас обнаружили работники службы безопасности аэропорта «Борисполь» в одном из багажей на самолет рейса "Киев - Хургада». Об опасной находке сразу сообщили в полицию.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции в аэропорту «Борисполь» и специалисты-взрывотехники. Выявленные предметы полицейские изъяли.

Пассажиром, в багаже которого обнаружили гранату, оказался 36-летний житель Донецка, который собирался улететь в египетский город Хургада. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают пути происхождения и цели хранения гранаты. 

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

 

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