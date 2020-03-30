В аэропорту Лиссабона после пыток умер украинец

Инспекторы миграционной службы Португалии убили украинца, подозреваемым грозит до 25 лет тюрьмы. Это произошло в комнате медицинской помощи в аэропорту Лиссабона. В преступлении подозревают инспекторов миграционной службы, которые пытались скрыть обстоятельства смерти. Вскрытие показало, что украинец перед смертью подвергся пыткам.

Украинская сторона обратилась в Министерство иностранных дел Португалии с нотой о содействии объективному расследованию. Как отметил глава общества украинцев в Португалии Павел Садоха, подозреваемым грозит до 25 лет лишения свободы. По его словам, украинцу отказали во въезде в страну, а после требований разъяснить ситуацию на него надели наручники и оставили одного в комнате. К украинцу также применяли физическую силу, смерть наступила от приступа эпилепсии.