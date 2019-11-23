В аэропорту Львова из-за ЧП с самолетом эвакуировали пассажиров

Сегодня утром в международном аэропорту "Львов" самолет авиакомпании МАУ (рейс PS034 в Киев) во время разворота выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Сегодня около 7.00 в связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы произошло незначительное выкатывание за пределы ВПП самолета авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев (рейс PS034)», - говорится в сообщении на странице аэропорта в Фейсбук.

Как отмечается, самолет не был поврежден, сейчас проходят работы по эвакуации воздушного судна.

В связи с этим работа аэропорта была приостановлена, однако в 11.20 аэропорт возобновил работу в штатном режиме.