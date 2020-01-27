В Афганистане разбился пассажирский самолет

27 января 2020 г. 13:36
Источник: 112.ua
214 просмотров

Сегодня, 27 января, в провинции Газни, что в центральной части Афганистана, разбился самолет национальной авиакомпании Ariana Afghan Airlines с 83 пассажирами на борту. Об этом сообщает The Mirror. Британский таблоид со ссылкой на местных чиновников пишет, что лайнер разбился и загорелся в отдаленной местности по дороге из Герата в Кабул. 

Afghanistan Times отмечает, что эта территория находится под контролем боевиков группировки "Талибан". На данный момент судьба пассажиров и членов экипажа неизвестна. Местные СМИ сообщают, что на борту воздушного судна находились 83 человек.

Добавим, что информация о направлении воздушного судна и количестве пассажиров на борту разнится. Официальных заявлений по поводу крушения пока не было. Согласно последним данным, Ariana Airlines заявила, что упал не ее самолет. В компании утверждают, что все ее лайнеры на месте и в рабочем состоянии.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.