В Песочине BMW насмерть сбил мужчину

10 января 2021 г. 14:04
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Накануне в 19:00 на трассе в поселке Песочин автомобиль BMW X3 (водителю 28 лет) сбил вышедшего на проезжую часть мужчину – от полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.

Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Погибшему 54 года.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины.

 

 

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