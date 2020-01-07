Число погибших в лесных пожарах в Австралии животных превысило миллиард

07 января 2020 г. 20:40
Источник: РБК-Украина
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Эколог из Сиднейского университета Крис Дикман заявил, что в Австралии из-за лесных пожаров, по предварительным подсчетам, погибли более миллиарда животных. Об этом сообщает издание HuffPost.

Ученый подчеркнул, что первоначальная оценка в 480 млн жертв среди животных была слишком скромной и охватывала лишь один штат Новый Южный Уэльс.

"Первоначальная цифра - 480 миллионов была основана на данных о млекопитающих, птицах и рептилиях, и это число устарело. Сейчас уже более 800 млн погибших животных только в Новом Южном Уэльсе", - отметил эколог.

По его словам, вышеупомянутая цифра исключает летучих мышей, лягушек и беспозвоночных. С учетом этих цифр, как подчеркивает ученый, потери уже превысили 1 млрд.

Так, ученый-эколог из Всемирного фонда дикой природы Австралии Стюарт Бланч подтвердил такие оценки. По его словам, если учитывать распространение пожаров, то 1 млрд погибших - скромное предположение.

Отмечается, что могут быть полностью уничтоженными такие вымирающие виды, как южная лягушка корроби и горные пигмей опоссумы. Под угрозой полного исчезновения оказались и черный какаду, а также два вида мелких сумчатых.

При этом оценки потерь животных в Университете Сиднея не включает домашний скот. В правительстве считают, что потери превысят 100 тыс. животных.

Напомним, из-за лесных пожаров в Австралии погибли уже 25 человек.

Власти Австралии намерены выделить около 1,4 млрд долларов на восстановление после лесных пожаров, охвативших страну с ноября прошлого года.

 

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