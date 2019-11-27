В Балаклее произошел взрыв и масштабный пожар в гаражном кооперативе

В центре Балаклеи произошел взрыв в гаражном кооперативе и масштабный пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 27 ноября в 3:41 спасателям поступил вызов на о пожар в гаражах на территории гаражного общества «Цементник» на ул. Центральной.

На момент прибытия спасателей в кооперативе горел гаражный бокс №806.

Также, вероятно в результате взрыва, произошло разрушение несущих конструкций и перекрытий 3-х и частичное повреждение еще 3-х гаражей.

Пострадавшие гаражи является частной собственностью, владельцы которых сейчас устанавливаются. Автомобилей в этих гаражах не было.

В гараже №806, где был эпицентр возможного взрыва, хранилось большое количество пластиковых емкостей различного объема.

В результате взрыва их разбросало в радиусе более 20 метров. Общая площадь горения составила около 60 кв.м.

Спасатели потушили пожар с помощью пены в 10:25, предварительно локализовав огонь в 4:06.

Причину возникновения пожара и последующего взрыва устанавливают следователи.

