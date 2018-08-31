В Балаклейском районе горел хвойный лес

30 августа в 13:20 спасателям поступило сообщение о пожаре в 75 квартале хвойного леса Балаклейского лесничества ГП «Балаклейское лесное хозяйство».

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

От горящей травы, которую выжигали рядом на лугах, загорелась хвойная подстилка.

На момент прибытия пожарных и добровольцев площадь горения сухой травы составила 1 га, а хвойная подстилка горела на 3900 кв.м.

Огонь мог перекинуться на кроны деревьев.

К тушению пожара были привлечены 4 автоцистерны районной пожарно-спасательной службы ГСЧС, 1 автоцистерна Андреевской местной пожарной команды, 3 автоцистерны и 2 трактора лесхоза, 1 единица приспособленной для подвоза воды техники сельскохозяйственного предприятия «Рассвет», 38 спасателей ГСЧС, 48 лесников и 5 добровольцев.

В 14:45 пожар локализовали.

В дальнейшем спасатели и лесники продолжали тушить отдельные очаги возгорания.

В 17:11 пожар полностью ликвидировали.