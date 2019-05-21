В Балаклейском районе перевернулся ВАЗ – водитель погиб, пассажир в больнице

21 мая 2019 г. 11:19
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Сегодня ночью в 2-15 в селе Савинцы Балаклейского района перевернулся ВАЗ 2101 – водитель погиб. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 30-летний водитель не справился с управлением, допустил наезд на бордюр и автомобиль перевернулся. От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи. 

31-летний пассажир ВАЗ был доставили в Балаклейскую районную больницу. Состояние пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное. 

Информация зарегистрирована в Журнале заявлений и сообщений. Обстоятельства устанавливаются. 

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