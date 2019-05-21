В Балаклейском районе перевернулся ВАЗ – водитель погиб, пассажир в больнице

Сегодня ночью в 2-15 в селе Савинцы Балаклейского района перевернулся ВАЗ 2101 – водитель погиб.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 30-летний водитель не справился с управлением, допустил наезд на бордюр и автомобиль перевернулся. От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи.

31-летний пассажир ВАЗ был доставили в Балаклейскую районную больницу. Состояние пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.

Информация зарегистрирована в Журнале заявлений и сообщений. Обстоятельства устанавливаются.