В Бердянском районе на трассе в ДТП погибла харьковчанка

9 августа в 06:20 в полицию поступило сообщение о том, что в районе 126 км автодороги Васильевка-Бердянск произошло ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.

Водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» 1968 года, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Renault Fluence».

В результате аварии пассажир автомобиля «Chevrolet Lacetti», харьковчанка 1970 года, от полученных телесных повреждений скончалась на месте аварии.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.