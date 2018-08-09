В Бердянском районе на трассе в ДТП погибла харьковчанка

09 августа 2018 г. 14:23
1 просмотр

9 августа в 06:20 в полицию поступило сообщение о том, что в районе 126 км автодороги Васильевка-Бердянск произошло ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.

Водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» 1968 года, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Renault Fluence».

В результате аварии пассажир автомобиля «Chevrolet Lacetti», харьковчанка 1970 года, от полученных телесных повреждений скончалась на месте аварии.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.