В Близнюковском районе на карьере обвалился грунт: погиб 18-летний парень

30 мая 2018 г. 16:13
124 просмотра

30 мая в 10:44 спасателям  поступило сообщение, что на бывшем карьере по добыче песка (ныне закрытом) вблизи села Садовое Близнюковского района попал под завал 18-летний житель соседнего села Александровка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасателям позвонили товарищи парня, с которыми он пришел, чтобы набрать песка.

Они рассказали, что во время добычи обвалился верхний слой песчаного карьера.

На момент прибытия спасателей местное население уже приступило к расчистке места обвала и поискам заваленного парня.

Через 30 минут совместными усилиями его удалось откопать из-под двухметрового слоя песка, но шансов выжить у парня не было.

Медики службы экстренной медицинской помощи, которые присутствовали на месте происшествия, лишь констатировали его смерть.

Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.