В Близнюковском районе на карьере обвалился грунт: погиб 18-летний парень

30 мая в 10:44 спасателям поступило сообщение, что на бывшем карьере по добыче песка (ныне закрытом) вблизи села Садовое Близнюковского района попал под завал 18-летний житель соседнего села Александровка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасателям позвонили товарищи парня, с которыми он пришел, чтобы набрать песка.

Они рассказали, что во время добычи обвалился верхний слой песчаного карьера.

На момент прибытия спасателей местное население уже приступило к расчистке места обвала и поискам заваленного парня.

Через 30 минут совместными усилиями его удалось откопать из-под двухметрового слоя песка, но шансов выжить у парня не было.

Медики службы экстренной медицинской помощи, которые присутствовали на месте происшествия, лишь констатировали его смерть.

Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.