В Богодухове рыбак провалился под лед и утонул

Происшествие случилось во вторник на местном водоеме "Победа" города Богодухов Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

18 февраля в 12:15 в Службу спасения поступило сообщение о том, что под лед провалились двое человек.

К месту происшествия немедленно отправилось отделения Службы спасения.

На момент их прибытия было установлено, что на расстоянии около 300 метров от берега под лед провалились двое рыбаков, один из которых сразу утонул (мужчина 1967 г.р. житель с. Шейчино Богодуховского района).

Второго мужчину 1963 г.р. жителя города Харькова, спасли местные жители совместно с сотрудниками ГСЧС.

Для спасения рыбаков были применены резиновая лодка и спасательные веревки.

Также спасатели достали из проруби тело погибшего мужчины.