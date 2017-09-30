В Богодухове сгорел дом – пострадали два человека

30 сентября 2017 г. 12:24
52 просмотра

30 сентября в 2:45 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в городе Богодухов.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области, общая площадь пожара составила около 40 кв.м.

В горящем доме были люди – 40 летний мужчина и 30-летняя женщина. Пожарные эвакуировали людей. Бригадой скорой медицинской помощи их госпитализировали в районную больницу с ожогами тела и дыхательных путей, а также с сильным отравлением угарным газом.

В 03:00 спасатели локализовали пожар, в 05:30 полностью ликвидировали ее. Вероятной причиной пожара является неосторожность при курении.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.