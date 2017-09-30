В Богодухове сгорел дом – пострадали два человека

30 сентября в 2:45 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в городе Богодухов.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области, общая площадь пожара составила около 40 кв.м.

В горящем доме были люди – 40 летний мужчина и 30-летняя женщина. Пожарные эвакуировали людей. Бригадой скорой медицинской помощи их госпитализировали в районную больницу с ожогами тела и дыхательных путей, а также с сильным отравлением угарным газом.

В 03:00 спасатели локализовали пожар, в 05:30 полностью ликвидировали ее. Вероятной причиной пожара является неосторожность при курении.

