В Борисполе ранили женщину стрелой из арбалета

09 января 2020 г. 10:18
Источник: Интерфакс-Украина
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В Борисполе неизвестные ранили местную жительницу стрелой, выпущенной из арбалета.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской полиции.

«Возвращаясь домой, женщина у подъезда дома услышала звук, похожий на выстрел, и почувствовала резкую боль в руке. Потом увидела у себя стрелу с металлическим наконечником», - говорится в сообщении.

Полицию и медиков вызвали неравнодушные свидетели.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, неизвестные совершили выстрел из арбалета.

Пострадавшую с ранением запястья левой руки доставили в больницу.

Сейчас полицейские устанавливают злоумышленников.

Также полицейские обращаются к гражданам с просьбой сообщить любую информацию, которая сможет помочь выйти на след «стрелков».  

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Как сообщил секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок на странице в Фейсбуке, пострадавшая – сотрудница управления образования Борисполя Нина Ковадло.

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