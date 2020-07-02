В центре города на мужчину и женщину напали и облили зеленкой (видео)

В центре Харькова на мужчину и женщину, сторонников партии Анатолия Шария.

Об этом сообщил лидер партии на своем Телеграмм-канале.

Правоохранители устанавливают обстоятельства нападения.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, накануне, 1 июля, в полицию в 19:30 с заявлением обратились 32-летняя женщина и 29-летний мужчина.

Они объяснили, что на площади Павловской двое неизвестных облили их зеленкой и применили газовый баллончик.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином реестре учета Шевченковского отдела полиции.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видео нападения неизвестным на пару, сидящую на лавочке, было опубликовано в соцсетях.