В центре города на мужчину и женщину напали и облили зеленкой (видео)

02 июля 2020 г. 9:00
2 просмотра

В центре Харькова на мужчину и женщину, сторонников партии Анатолия Шария.

Об этом сообщил лидер партии на своем Телеграмм-канале.

Правоохранители устанавливают обстоятельства нападения.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, накануне, 1 июля, в полицию в 19:30 с заявлением  обратились 32-летняя женщина и 29-летний мужчина. 

Они объяснили, что на площади Павловской двое неизвестных облили их зеленкой и применили газовый баллончик.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином реестре учета Шевченковского отдела полиции. 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видео нападения неизвестным на пару, сидящую на лавочке, было опубликовано в соцсетях.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53