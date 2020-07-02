В центре города на мужчину и женщину напали и облили зеленкой (видео)

В центре Харькова на мужчину и женщину, сторонников партии Анатолия Шария.
Об этом сообщил лидер партии на своем Телеграмм-канале.
Правоохранители устанавливают обстоятельства нападения.
По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, накануне, 1 июля, в полицию в 19:30 с заявлением обратились 32-летняя женщина и 29-летний мужчина.
Они объяснили, что на площади Павловской двое неизвестных облили их зеленкой и применили газовый баллончик.
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином реестре учета Шевченковского отдела полиции.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Видео нападения неизвестным на пару, сидящую на лавочке, было опубликовано в соцсетях.