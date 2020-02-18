В центре города рухнул балкон художественного музея

Балкон двухэтажного здания выставочного зала Харьковского художественного музея на перекрестке улиц Жен Мироносиц и Чернышевской разрушился и упал прямо на тротуар.

Как сообщила директор музея Валентина Мызгина, пострадавших в результате обрушения нет.

"Там было предостережение: ограничительная лента. Слава Богу, никто не пострадал", - сказала Мызгина.

По ее словам, трещины на балконе здания, которое является памятником архитектуры, заметили осенью.

"Сегодня я вызвала комиссию от Управления культуры. Будем ждать, что они решат", - сказала директор музея.

Есть два варианта решения: либо срезать остатки балкона и восстановить новый, или демонтировать и отказаться от восстановления.

Сейчас на месте обвала работают рабочие "Харкиобленерго". В результате обрушения было повреждено оборудование облэнерго.