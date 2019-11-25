В центре Харькова возле зоопарка горел строительный вагончик

В центре Харькова в районе территории Харьковского зоопарка сегодня, 25 ноября, утром произошел пожар.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы, публикуя фото происшествия.

По информации очевидцев, на место пожара прибыли две пожарных машины.

Как сообщил помощник начальника Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, сегодня в 8:52 поступила информация о возгорании на открытой территории, предварительно, где размещается Харьковский городской зоопарк.

На место происшествия прибыли автоцистерна и аварийно-спасательный автомобиль ГСЧС. Пожарные установили, что загорелся бытовой вагончик. Площадь пожара составила около 40 кв.м.

В 9:20 спасатели ликвидировали пожар.

На месте также работают и правоохранительные органы.

Причина пожара устанавливается.

По словам Игоря Лупандина, говорить о том,ч то пожар произошел именно на территории зоопарка, преждевременно.

Как он пояснил, во время проведения реконструкции любых объектов выделяют две территории: где непосредственно проводятся работы и где возводят временные сооружения, необходимые для проведения реконструкции, — помещения типа бытовок, складов и т.п.

Сейчас проводится осмотр места происшествия.

Как позже рассказал Новостям АТН директор зоопарка, в результате пожара животные и персонал не пострадал.

Сгоревший вагончик с места пожара уже демонтировали, на его место сегодня вечером установят новый.