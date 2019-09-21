В центре Харькова ночью горели автомобили

21 сентября в 2:49 в ГСЧС поступила информация о том, что в Харькове во дворе жилой четырехэтажки на ул. Дарвина, 6 горят два легковых в автомобиля - «Nissan Micra» и «Daewoo Sens».

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей в обеих легковушках огнем были охвачены их моторные отсеки на общей на площади 6 кв.м.

В 3:04 пожарные локализовали пожар и в 03:40 полностью ликвидировали.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.