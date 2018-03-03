В центре Харькова произошла авария на тепломагистрали, без отопления остались около 100 домов

Сегодня, 3 марта, около 3 часов ночи в районе перекрестка улиц Ярослава Мурого и Чернышевской в ​​Киевском районе Харькова произошла авария на трубопроводе диаметром 500 мм.

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковские тепловые сети».

По предварительной информации, из-за прорыва на теплосети без отопления остались 84 дома, 2 детских сада, 3-й роддом, медицинская часть МВД, ДЮСШ, 27-я больница, КВД и тубдиспансер.

На месте аварии работают аварийные бригады, коммунальщики уже откачали воду и пытаются ликвидировать аварию без проведения земляных работ.

Ликвидировать прорыв и вернуть отопление в дома харьковчан планируют до конца сегодняшнего дня.