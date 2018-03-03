В центре Харькова произошла авария на тепломагистрали, без отопления остались около 100 домов

03 марта 2018 г. 11:59
1517 просмотров

Сегодня, 3 марта, около 3 часов ночи в районе перекрестка улиц Ярослава Мурого и Чернышевской в ​​Киевском районе Харькова произошла авария на трубопроводе диаметром 500 мм.

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковские тепловые сети».

По предварительной информации, из-за прорыва на теплосети без отопления остались 84 дома, 2 детских сада, 3-й роддом, медицинская часть МВД,  ДЮСШ, 27-я больница, КВД  и тубдиспансер. 

На месте аварии работают аварийные бригады, коммунальщики уже откачали воду и пытаются ликвидировать аварию без проведения земляных работ.

Ликвидировать прорыв и вернуть отопление в дома харьковчан планируют до конца сегодняшнего дня.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.