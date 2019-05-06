В центре Харькова уничтожили монумент в честь независимости Украины: подробности

Памятный знак в честь провозглашения независимости Украины накануне ночью разбили неизвестные. Его установили в парке Шевченко в июле еще в далеком 1991 году проукраинские активисты.

Продавец мороженого, который уже не первый год торгует рядом с памятным знаком, рассказывает, что здесь частенько фотографировались туристы.

Сегодня утром вместо привычной картины парень увидел, что монумент повален и разбит.

Максим Подкопай, свидетель

Я в 9 часов пришел, уже здесь администрация парка, вызвали полицию, они оформляли документы, протоколы, после этого еще полиция приехала, разбирались, спрашивали всех, что-то искали.

Памятник пытались уничтожить много раз, его разбивали, а в 2013 году сорвали трезубец, но виновных так и не нашли. Те, кто устанавливали памятник, утверждают, что это специальное расшатывание ситуации в Харькове накануне 8 и 9 мая:

Степан Пасечник, один из хранителей памятного знака

Це акт вандалізму, коли реваншистські сили відновлюються, піднімають свої голови, дивно, що це відбулось в центрі міста, бо до цього постійно ідуть такі самі акти вандалізму, в Молодіжному парку пам’ятник УПА постійно обливали фарбою…

О повреждении монумента сообщили прохожие. На месте происшествия работали следователи, опрашивали свидетелей, но фигурантов преступления пока не нашли. Полиция уже открыла дело.

Ольга Грабарь, главный специалист ОК ГУНП

На місце події поліцейські виявили повалений та розбитий навпіл пам’ятник та зібрали первинний матеріал. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 298 Кримінального кодексу України. Це "незаконне проведення пошукових робіт на об’єкту археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до трех лет. Сейчас все обстоятельства устанавливаются.