В центре Харькова в частном гараже сгорели 3 автомобиля

02 декабря 2020 г. 15:05
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В центре Харькова сегодня утром произошел пожар в частном гараже.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 08:50 спасателям поступил вызов на пожар на ул. Авиационной.

На момент их прибытия территории частного домовладения огнем был охвачен гараж на площади 100 кв.м. В нем также горели 3 автомобиля, марки которых уточняются.

Также в гараже горело оборудование для авторемонтных работ. Рядом, на расстоянии 4 метров стоял  жилой дом, которому угрожал огонь.

В 10:00 пожарным удалось локализовать распространение огня и спасти жилье. Однако машины в гараже сгорели полностью.

В 12:38 пожар потушили.

Пострадавших нет.

Причину возникновения возгорания устанавливают.

 

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