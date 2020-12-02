В центре Харькова в частном гараже сгорели 3 автомобиля

В центре Харькова сегодня утром произошел пожар в частном гараже.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 08:50 спасателям поступил вызов на пожар на ул. Авиационной.
На момент их прибытия территории частного домовладения огнем был охвачен гараж на площади 100 кв.м. В нем также горели 3 автомобиля, марки которых уточняются.
Также в гараже горело оборудование для авторемонтных работ. Рядом, на расстоянии 4 метров стоял жилой дом, которому угрожал огонь.
В 10:00 пожарным удалось локализовать распространение огня и спасти жилье. Однако машины в гараже сгорели полностью.
В 12:38 пожар потушили.
Пострадавших нет.
Причину возникновения возгорания устанавливают.