В части Холодногорского района - карантин: харьковчанка купила бешеного котенка

В Харькове выявили бешенство у котенка, который был приобретен в одном из мини-питомников Харькова, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины в Харькове ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, жительница Слободского района накануне праздника 8 Марта купила 2-месячного котенка в частном питомнике по ул. Тереховской.

На следующий день у животного появились признаки заболевания, и владельцы обратились в ветклинику. Спустя день котенок умер, а проведенные лабораторные исследования подтвердили у него бешенство.

Специалисты службы обследовали мини-питомник, где был куплен котенок, и привили от бешенства всех животных, которые там содержатся.

Люди, контактировавшие с больным котенком, также находятся под наблюдением медиков.

С 13 марта установлены карантинные ограничения в части Холодногорского района, ограниченной ул. Нижней Гиевской, ул. Озерянской, ул. Волонтерской, ул. Подлесной и пер. Костромским, и проводятся мероприятия с целью ликвидации очага бешенства.

Также ветеринары Госпродпотребслужбы обращаются к харьковчанам, которые за последние два месяца приобрели котят в питомнике по ул. Тереховской, с рекомендацией срочно предоставить своих воспитанников ветеринарному врачу для профилактического осмотра.

Как отметили в горсовете, согласно статистике госорганов, в 2018 году в Харькове зафиксировали четыре случая бешенства котов, в 2017 году было шесть заболевших животных, в том числе одна летучая мышь.