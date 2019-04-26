В частном доме нашли больше тонны контрафактного алкоголя (фото)

26 апреля 2019 г. 12:46
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Прокуратура совместно с ГУ ГФС в области разоблачили нелегальный склад, где хранилось более тонны контрафактной алкогольной продукции.

Как сообщили в пресс-службе харьковской прокуратуры, 25 апреля в гараже частного дома в одном из сел Краснокутского района обнаружили почти 1300 тысяч литров контрафактного алкоголя. Жидкость хранилась в полимерных емкостях по 5 и 10 литров.

Решается вопрос о назначении экспертизы. Досудебное расследование проводится по ч. 1, 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков.)

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