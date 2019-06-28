В Черновцах нашли чемодан с телом мертвого ребенка

27 июня в 21:00 в полицию поступило сообщение о том, что на окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого ребенка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Черновицкой области.

Прибывшие по указанному адресу правоохранители на месте происшествия обнаружили тело мальчика в возрасте примерно до трех лет.

По данному факту следователем Садгорского отделения полиции открыто уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства дела.