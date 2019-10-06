В Черновицкой области рабочий задавил экскаватором своего напарника

В Черновицкой области в результате наезда экскаватора на берегу реки Днестр погиб 45-летний мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ДТП произошло 5 октября на берегу реки Днестр в селе Вороновица.

Правоохранители установили, что во время чистки берега реки 62-летний водитель экскаватора наехал на своего напарника, который в это время проверял исправность узлов и агрегатов.

От полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался на месте.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту ДТП со смертельным исходом следователи Кельменецкого отдела полиции начали уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователем решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство.