В четырех районах Харьковщины нашли боеприпасы

19 апреля 2019 г. 15:16
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19 апреля на Харьковщине пиротехнические группы ГСЧС 6 раз выезжали на вызовы от граждан об обнаружении боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС, работы по разминированию проводили в Великобурлукском, Золочевском, Краснокутском и Чугуевском районах области.

Всего за сутки пиротехники обезвредили 15 боеприпасов, среди которых - 11 артснарядов разного калибра, 2 минометные мины диаметром 50 мм, 1 противотанковая мина и 1 граната Ф-1.

ГСЧС в очередной раз напоминает жителям Харьковщины об опасности обнаружения боеприпасов и рекомендует не касаться и не выкапывать их, не перемещать, не прятать, не выбрасывать, не разбирать, а не поджигать и тому подобное.

Также следует немедленно позвонить по номеру «101», назвать себя и сообщить о находке, а также о том, как выглядит объект, есть ли рядом населенный пункт и граждане, которым угрожает опасность.

 

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