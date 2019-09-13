В Чугуеве из-за пожара на военном полигоне закрыли детские сады и школу

70 человек личного состава Минобороны и подразделений ГСЧС продолжают тушить пожар на военном полигоне вблизи Клугино-Башкировки. На сегодняшний день, по данным Министерства обороны, наблюдается тенденция снижения возгораний - пожар локализован, более того - открытых участков огня нет. Кроме этого, пожарным удалось потушить около 30 процентов тлеющего торфяника.

Виталий Саранцев, пресс-офицер Минобороны в Харьковской области

Спочатку залучалася техніка пожежних розрахунків військових частин, які знаходяться поруч військового гарнізону. Згодом, коли її почало не вистачати були задіяні підрозділи ДСНС, зараз, як я вже казав, там працює 11 одиниць спецтехніки, пожежної техніки і 3 одиниці інженерної техніки, яка забезпечує прохід цих спецмашин до осередку загоряння

Впрочем, по словам Виталия Саранцева, из-за сильного задымления все масштабы возгорания оценить все же проблематично. Также окончательно потушить торфяники не позволяет жаркая и ветреная погода. За эту неделю к тушению торфяников привлекли пожарный танк, пожарный вертолет и другую технику.

Виталий Саранцев, пресс-офицер Минобороны в Харьковской области

Ну, відразу скажу, що, не дивлячись на те, що вже зроблено достатньо великий обсяг робіт, докладено дуже багато зусиль і військовослужбовцями, і представниками ДСНС, дуже складно робити якісь прогнози. Оскільки погода стоїть достатньо спекотна, і гасіння торфовища - це дуже складна процедура

Несмотря на локализацию возгорания, из-за едкого дыма в воздухе сегодня не пошли в школу ученики Клугино-Башкировськой школы и воспитанники нескольких детских садов. Начало учебного процесса в школах Малиновки сместили на 10:00. Кроме этого, из-за задымления от горения торфяников жителям этих населенных пунктов местные власти советуют с сегодняшнего дня и до понедельника включительно ограничить пребывание на открытом воздухе и воздержаться от массовых мероприятий.